Se împlinesc chiar astăzi, 12 ianuarie 2026, 50 de ani de când scumpa și iubita mea măicuța,

ISTINICA BÂRJAC,

din PĂUȘA,

a plecat dintre noi și s-a mutat la ceruri, înconjurată de îngeri și Dumnezeire.
Dumnezeu poate lua un OM de lângă noi, dar niciodată din sufletele noastre. De aceea, dragostea pentru ea și amintirea anilor petrecuți împreună au rămas la fel în sufletul meu. M-am rugat mereu bunului Dumnezeu să-i așeze sufletul în RAI, acolo unde dreptii se odihnesc. De atunci din 1976, o strig mereu, dar nu-mi răspunde, vreau să o văd, dar nu mai apare, amplificând iubirea și durerea în inima mea.
Mitru, pruncul cel mai mic și ultimul mohican

