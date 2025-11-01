Degringolada continuă

În etapa a VII-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut, sâmbătă, în deplasare, cu Dunărea Brăila, cu scorul de 34 – 20, devenind ciuca bătăilor în prima ligă de handbal. Pentru zălăuance au marcat: Orsivschi 5 goluri, Aya 4, Iordache 3, Alexia Nita 2, Sava 2, Ciubotaru 1, Mărginean 1, Verdes 1, Vintila 1.
Marți 4 noiembrie sălăjencele întâlnesc pe teren propriu pe Rapid, de la orele 17.30, în sala „Gheorghe Tadici” din Zalău.
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 2 puncte.
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Rapid – CSM Galați 35 – 26
– CSM București – Corona Brașov 28 – 24
M. S.