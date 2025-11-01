Lansări de carte în cadrul Galei „Corneliu Coposu”

În cadrul celei de-a VIII-a ediții a Galei Corneliu Coposu, în 11 noiembrie, între orele 12 – 14.30, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă din Zalău, piața 1 Decembrie 1918 nr. 12, se vor lansa și două volume: „Moștenirea lui Corneliu Coposu. Principii și valori pentru eternitate. Eseurile câștigătoare la concursurile organizate de Fundația Corneliu Coposu în perioada 2016-2025”, Editura Fundației Academia Civică, 2025 și „Remember Iuliu Maniu – 1986. Acțiunile de comemorare a lui Iuliu Maniu de la Bădăcin din 1986 și efectele lor”, de Ana-Maria Borz, Editura Mega, Editura Porolissum, Cluj-Napoca, Zalău, 2024.

Primul volum reunește 38 de eseuri scrise de elevi, studenți și doctoranzi care au câștigat premii sau mențiuni la cele zece ediții ale Concursului de eseuri organizat de Fundația Corneliu Coposu între anii 2016-2025, iar cel de-al doilea un studiu amplu, interviuri transcrise, documente din arhiva fostei Securități, precum și imagini din epocă și din prezent cu cei implicați în evenimentele de comemorare a lui Iuliu Maniu de la Bădăcin din 1986.