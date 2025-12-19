Jaf în toiul nopții. Un tânăr și-a riscat libertatea pentru țigări și alcool

Alcoolul și tutunul i-au adus belele unui tânăr în vârstă de 26 de ani din Zalău. La data de 18 decembrie, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău l-au identificat și reținut pentru 24 de ore, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Cu atât mai mult, acesta nu se află la prima abatere.

Cel în cauză este bănuit că, la data de 15 decembrie, în jurul orei 03.50, ar fi pătruns în curtea unui imobil din municipiul Zalău, de unde ar fi sustras trei baxuri de sticle de bere și două pachete de țigarete, cauzând un prejudiciu de 250 de lei.

Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în trecut, acesta a mai fost condamnat pentru astfel de fapte.

Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.