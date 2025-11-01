Zălăuanii calcă totul în picioare

SCM Zalău a obținut o victorie la pas, în deplasare la Crișul Sântandrei, deși mulți catalogau partida ca fiind una dificilă, în runda a 11-a, Liga 3, Seria 8 la fotbal. Zălăuanii s-au impus cu 4-0, la pauză 2-0, prin golurile marcate de Luca Nagy in minutele 37 și 43, Ema Dat în minutul 50 și Sergiu Pop în minutul 76.

Pentru SCM Zalău urmează partida cu Sănătate Cluj, meci programat vineri, 7 noiembrie, la Cluj – Napoca.