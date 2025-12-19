Pieton transportat la spital în urma unui accident rutier în Zalău

Un accident rutier a avut loc joi dimineață în municipiul Zalău, în urma căruia un bărbat a fost transportat la spital. Evenimentul a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazul, iar la fața locului au ajuns polițiștii rutieri.

În urma primelor verificări se arată că un bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Bănișor, a accidentat un pieton de 32 de ani, ce s-ar fi angajat să traverseze strada printr-un loc nepermis.

Atât bărbatul aflat la volanul autoturismului, cât și pietonul au fost testați cu aparatul alcooltest. În vreme ce rezultatul șoferului a fost unul negativ, pietonul nu doar că a încălcat prevederile rutiere, dar se afla și sub influența băuturilor alcoolice.

Concentrația rezultată a fost de 0.94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Imagine cu rol ilustrativ.