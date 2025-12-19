Asociația Jurnaliștilor din Sălaj merge mai departe

Cu ocazia apariției unei noi ediții a Anuarului Presei Sălăjene (volum apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj), Asociația Jurnaliștilor din Sălaj a organizat, joi, o întâlnire de final de an la care au participat jurnaliști de la Caiete Silvane, Magazin Sălăjean, Graiul Sălajului, Sportul Sălăjean, Știrile din Sălaj, Szilagysag, Agerpres, Radio România Actualități, ZTV.ro, Antena 1, Antena 3 CNN și Reporter pur și simplu. „Am fost onorați de prezența prefectului județului Sălaj – Claudiu Cristian Bîrsan, a primarului municipiului Zalău – Florin Florian și a primarului orașului Șimleu Silvaniei – Cristian Mihai Lazăr. Mulțumim de susținere: Hudin Anda, Refugiul Gurmanzilor și Fort Silvan. Idea serii? Ar fi cazul să reluăm organizarea Galei Presei Sălăjene. Nu promitem, dar ținem cont de sugestie. Sărbători cu bine!”, a declarat președintele Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, Daniel Săuca.

