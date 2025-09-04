Cum a schimbat Tyson boxul: 30 de ani de la revanșa care a făcut istorie

Mike Tyson este, fără îndoială, unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria boxului. Americanul și-a pus amprenta asupra acestui sport nu numai prin titlurile câștigate, ci și prin transformarea fiecărei lupte într-un spectacol pentru care publicul era dispus să plătească.

Astfel, un meci al lui „Iron Mike” a doborât recordurile de pay-per-view în urmă cu 30 de ani. Tyson tocmai ieșise din închisoare. Deținutul 922335, eliberat recent din Centrul pentru Tineret din Indiana, a boxat în Las Vegas cu Peter McNeeley, un oponent fără cine știe ce cotă.

Una dintre cele mai dezechilibrate lupte din istorie s-a încheiat după numai 89 de secunde, stabilind tonul pentru evoluția modernă a acestui sport. Condamnarea la trei ani de închisoare pentru viol a crescut popularitatea lui Mike Tyson atât în rândul iubitorilor de box, cât și printre vedete. Printre cei prezenți la marginea ringului, într-un MGM Grand arhiplin, se aflau Madonna, Nicolas Cage, Jerry Seinfeld, Denzel Washington, Jim Carrey, Pamela Anderson, Eddie Murphy și … Donald Trump. Toți veniseră să vadă cum Tyson îl „execută” pe McNeely.

Pentru Mike era important orice fan

Comentatorul sportiv Jim Gray, cel care a relatat meciul pentru Showtime, și-a amintit că Mike era foarte mândru să atragă atâta lumea, de la miliardari la proxeneți și traficanți de droguri, până la președinți de consilii de administrație și cele mai mari vedete de la Hollywood. Atunci nu existau jocuri de cazinou online, astfel că aceștia mergeau la cazinourile din Vegas înainte sau după evenimentul sportiv.

McNeeley, ales ca „sacul de box” menit să-l ajute pe Iron Mike să revină glorios în prim plan, a făcut multe declarații cât se poate de curajoase înaintea luptei, promițându-i o bătaie zdravănă superstarului. Era promovat ca un luptător promițător, având palmares de 36-1, majoritatea victoriilor prin KO. Avusese, însă, numai adversari de mâna a doua.

Chiar și luând în considerare pauza de trei ani a lui Tyson, diferența de valoare dintre cei doi era evidentă.

„Lupta Tyson–McNeeley nu a fost doar o reintroducere a lui Tyson: a fost despre bani și audiență TV. Și, desigur, despre a-l vedea pe Tyson trimițând pe cineva – pe oricine – la podea”, a povestit Jim Gray.

Încasări de 96.000.000 de dolari din drepturile tv

După o confruntare vizuală intensă, outsiderul și-a respectat promisiunea și a sărit asupra lui Tyson, aruncând lovituri ca într-o bătaie de bar. S-a trezit repede pe podea, dar s-a ridicat imediat și a început să alerge prin ring. „Tipul ăsta sărea prin ring și venea iar spre mine. Nu-mi venea să cred”, și-a amintit Tyson, peste ani.

După câteva schimburi stângace, McNeeley a fost pus jos mai serios. A fost o dublă lovitură de stânga, urmată de un uppercut de dreapta devastator. A fost Tyson în forma care îl consacrase. McNeeley era rănit serios, dar s-a ridicat. Deși părea gata să continue, nu a mai fost lăsat de oamenii din stafful său. Aceștia au intrat în ring, iar ousiderul a fost descalificat. Finalul confuz a stârnit huiduieli din partea publicului. Comisia din Nevada a reținut onorariul managerului învinsului, Vinnie Vecchione, în așteptarea unei anchete.

A fost cel mai facil câștig de 25 de milioane de dolari din viața lui Tyson. După meci s-a speculat că cineva din echipa lui pariase un milion de dolari că lupta nu va dura 90 de secunde – iar timpul oficial a fost 89 de secunde…

„Această noapte a fost ceva de care toți putem fi mândri”, a declarat Don King, promotorul evenimentului. Probabil că se referea strict la rețeta financiară: prima luptă a lui Mike Tyson de la eliberarea din închisoare a generat un record de 96 de milioane de dolari din încasări TV. Meciul a fost cumpărat de 1,52 milioane de locuințe din SUA.

McNeeley a profitat de notorietatea astfel dobândită și a apărut în mai multe reclame tv, printre care cea pentru Pizza Hut, în care era făcut knock-out de o felie de pizza cu margine umplută. La rândul său, Tyson a continuat să fie o mașină de făcut bani, chiar dacă și-a mai recăpătat niciodată aura de luptător invincibil. În noua etapă a carierei sale, „Iron Mike” a demonstrat ceva mai important, și anume că oamenii sunt dispuși să plătească pentru spectacol mai mult decât pentru competiție autentică. Pe competiții demonstrative se poate miza și la pariuri sportive online România.

Mike Tyson a fost un trend setter. El a pregătit terenul pentru Floyd Mayweather Jr vs. Conor McGregor și pentru actuala practică a influencerilor care fac bani aruncându-se în ring.