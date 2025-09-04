Sălăjenii, invitați la concertul aniversar al trupei „Silvana”

Trupa „Silvana” este pentru mulți sălăjeni un simbol al muzicii din județul nostru. Înființată în anul 1980, trupa a fost una care a susținut concerte pe zeci de scene din România, uneori alături de nume mari din istoria muzicii ușoare românești. Pentru a marca 45 de ani de la înființare, formația va susține un cocnert aniversar în data de 13 septembrie, începând cu ora 20, în amfiteatrul parcului central din Zalău. Intrarea este liberă, iar evenimentul va fi prezentat de cunoscutul actor sălăjean Cosmin Seleși.

