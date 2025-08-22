Zvonoteca

# Scandal prin partide. Cine pleacă acasă dintre bugetari? Grea decizie, toți au lipit afișe!

# Se termină și cu detașările și transferurile la bugetari. Urmează replieri, calcule, unde e mai bine să rămână. Ce agitație, dom’le!

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
  1. Anonim
    22 august 2025 at 10:54

    Linistiti-va, nu se intampla nimic.. se scot din schema doar posturile neocupate pana acum și gata!

    1. Anonim
      22 august 2025 at 13:07

      Apoi aceste posturi reapar, pentru următoarele reducerii. Curios este că tot fac reduceri, dar cheltuiesc mai mult, marca PSD.

