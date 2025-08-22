# Scandal prin partide. Cine pleacă acasă dintre bugetari? Grea decizie, toți au lipit afișe!
# Se termină și cu detașările și transferurile la bugetari. Urmează replieri, calcule, unde e mai bine să rămână. Ce agitație, dom’le!
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
2 Thoughts to “Zvonoteca”
Linistiti-va, nu se intampla nimic.. se scot din schema doar posturile neocupate pana acum și gata!
Apoi aceste posturi reapar, pentru următoarele reducerii. Curios este că tot fac reduceri, dar cheltuiesc mai mult, marca PSD.