Razie de amploare pentru combaterea infracțiunilor silvice în județul Sălaj

Încălcarea legilor silvice reprezintă o amenințare constantă pentru patrimoniul natural al țării, dar și pentru echilibrul economic și social al comunităților locale.

În perioada 1–10 octombrie, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, Gărzii Forestiere Oradea, Direcției Silvice Sălaj, Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Sălaj, au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.

Activitățile au vizat prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor asociate privind exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

Printre obiectivele raziilor se numără verificarea mijloacelor de transport de material lemnos, depistarea diferențelor între volumul transportat și cel înscris în avizele de însoțire, verificarea legalității documentelor de proveniență, prevenirea tăierilor ilegale de copaci, controlul circulației și provenienței materialului lemnos și prevenirea faptelor de evaziune fiscală în domeniul silvic.

În cadrul acțiunii au fost efectuate șapte controale la depozite de material lemnos, 20 de patrulări în fondul forestier și pe drumurile forestiere, trei 3 controale în fondul forestier și șase verificări privind gestionarea deșeurilor provenite din activități de prelucrare a lemnului.

Mai mult, 28 de mijloace de transport de material lemnos oprite pentru control, iar autoritățile au efectuat 147 de verificări în aplicația SUMAL 2.0.

Sancțiuni uriașe și lemn confiscat

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 156.000 de lei. Mai mult, autoritățile au confiscat 281,466 mc de material lemnos, în valoare de 96.755 de lei.

Polițiștii au deschis șase dosare penale

Totodată, pentru fapte de natură penală privind exploatarea ilegală a materialului lemnos, diferențe majore între stocurile reale și cele scriptice, emiterea de avize cu date nereale, transporturi fără aviz și manipularea frauduloasă a stocurilor, au fost întocmite șase dosare penale, fiind dispus sechestrul asigurator asupra mijloacelor de transport utilizate la comiterea infracțiunilor.

Lemn fără documente

În urma unui control la depozitele unei societăți comerciale, au fost constatate diferențe de peste 20% între volumul scriptic și cel faptic, fiind identificat peste 2.000 mc de material lemnos fără documente, în valoare de aproximativ 2.690.000 de lei.

De asemenea, a fost stabilit faptul că societatea ar fi introdus date necorespunzătoare în SUMAL 2.0 privind categoria transportatorului în 87 de transporturi extracomunitare, precum și operațiuni fictive de modificare a stocurilor scriptice în 11 cazuri.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea în depozite de către operatorul economic a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic și volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informațional integrat pentru păduri.