Argint și bronz pentru pugiliștii de la CSM Zalău

CSM Zalău a participat cu trei sportivi la Campionatul Național pentru Cadeți la Box, desfășurat în perioada 28 septembrie – 4 octombrie la Năvodari.

Cel mai bun rezultat a fost obținut de Pop Luis, la categoria 66 kg, acesta devenind vicecampion național. După victorii împotriva unor sportivi din Iași și Turda, a pierdut în finală cu un sportiv din Suceava. După ce câștigase primele două reprize (3-2 și 5-0), a făcut câteva greșeli mari în ultima repriză.

Vaszi Florin, la categoria 75 kg, a obținut locul III, medalie de bronz, după ce a învins înainte de limită un sportiv din Târgoviște, dar a pierdut cu campionul din Medgidia. Cocoraș Nicolae, la categoria 66 kg, a fost eliminat primul tur de un sportiv din Turda.

„Felicitări sportivilor pentru rezultate. La categoria 66 kg, cu Pop Luis, ne doream participarea la Campionatul European U15, în perioada 16 – 25 octombrie, în Budva, Muntenegru, dar am pierdut discutabil finala, implicit și înscrierea. Felicitări Vaszi Florin, care si anul viitor este tot la categoria de vârstă cadeți”, ne-a declarat antrenorul Popuțea Adrian.

M. S.

Share Whatsapp Email