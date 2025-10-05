Propunerea gastronomului Mircea Groza: Zamă de hiribe și hiriboance

Este toamnă, recolta de ciuperci este mare în anumite zone din Sălaj. Fără discuție, cei mai căutați sunt hribii. În aceste condiții vă propunem o incursiune în lumea gastronomului Mircea Groza, sălăjeanul devenit o carte de vizită pentru județul nostru. Una dintre propunerile culinare ale sălăjeanului este „Zamă de hiribe și hiriboance”. „Zama asta îi zâcem că-i cu hiribe și cu hiriboance că tumna așe îi: cu pere și cu bureț! Îț trebe hiribe, hiriboance, on morcod, on petrinjel, țeler, ciapă, ai, poprici dulci, tomaji. Die n-ai tomaji poț folosî gârtienie uări razalăi. Uări lășcuță. Noa, asta da hiriboancă! Mare lucru die nu are o kilă! Numa asta și ț-ajunje să faci zama. Corățăști zărzăvatu și-l tai scrijele. Tăt ala lucru îl faci cu aiu. Corățăști binie, binie hiriboanca și o tai scrijele. Ciapa o tai mânânțăl și o pui să să moaie în oală înt-o lingură die oloi. Pui păstă ciapă hiriboancile tăietie și scrijeluțăle die ai. Amu pui și sare. Le friji laolaltă și mai apoi pui apă caldă cam câtă îț trebe la zama ta. Pui să hiarbă și zărzăvatu. Și mai pui și frunzăle di la țeler. Câtă vreme hierb iele acolo, tai coscuță popricile și le pui așe tăietie în zama care hierbe. Când o hiert binie și s-o muiet zărzăvatu și hiriboancele, pui în zamă tri-patru hiribe corățatie și tăietie coștie. Min¬tienaș după aceie pui și on bliduț cu tomaji mai laț. Hiribile și laștile ar cam trăbui să hiarbă diodată. Tomajii să-i faci fără die uou, die post! Coată die sare, punie thiperi și să zâciem că ai gătat zama. O zamă dulce și limpedie. O poț mânca așe, uări, die vrei, o poț acri cu on păhar die zamă die porodici. Asta-i zama cu hiribe și hiriboance! O zamă die post, uări die când țî poftă… Iarna să face zama asta cu hiriboance uscatie și pui la hiert și on ciont afumat. Da să aibă și oarece cărniță! S-aveț bucurii și sânătatie. Doamnie, dă binie!”, este o parte din minunata prezentare făcută de Mircea Groza pe contul său de Facebook. Vă invităm să-l descoperiți, intrați pe pagina sa, acolo e bucurie, e Sălaj.

Sursa foto: facebook Mircea Groza