A murit antrenorul Emeric Jenei

Legendarul antrenor de fotbal Emeric Jenei a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani. El a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, însă a decedat la domiciliu în cursul dimineții.

Jenei a debutat ca antrenor în vara lui 1975, la Steaua, iar de numele lui se leagă câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu această echipă, în anul 1986. El a antrenat opt echipe în carieră: Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, U Craiova, România și Ungaria, cele mai mari performanțe fiind cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua (1986) și calificarea naționalei la CM 1990, după 20 de ani de absență.

Ca fotbalist, Emeric Ienei a evoluat la trei echipe, cea mai lungă perioadă petrecând-o la Steaua, unde a evoluat între 1956 și 1969. A mai fost legitimat la Flamura Roșie Arad (1955-1956) și Kayserispor.

M. S.