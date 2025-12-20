Statul acordă bonificațiile de 3% bunilor platnici, dar le impozitează!

Prin OUG 107/2024 se reglementează acordarea unei bonificații de 3% contribuabililor care îndeplinesc anumite condiții, respectiv:

,,(3) Bonificaţia se acordă de către organul fiscal cu respectarea următoarelor condiţii de către contribuabil:

a) are depuse toate declaraţiile conform vectorului fiscal;

b) sunt stinse integral şi la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz;

c) nu înregistrează nicio altă obligaţie fiscală/bugetară restantă la termenul legal pentru depunerea declaraţiilor prin care se declară impozitul pe profit anual aferent anului 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, respectiv prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2024, potrivit legii.

(4) Pentru calculul bonificaţiei prevăzute la alin. (1) se au în vedere următoarele:

a) în situaţia în care contribuabilul redirecţionează sume din impozitul pe profit anual, potrivit legii, acestea nu sunt luate în calcul la stabilirea bonificaţiei;

b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, procentul aferent bonificaţiei se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal determinat prin însumarea impozitelor pe veniturile microîntreprinderilor datorate trimestrial, potrivit legii;

c) în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul 2024, procentul aferent bonificaţiei se aplică atât la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, cât şi la impozitul pe profit anual, impozite determinate potrivit lit. b), respectiv lit. a).”

Prin această măsură, bună în opinia noastră, se recompensează contribuabilii buni platnici, procedura fiind destinată unei conformări voluntare mai bune. Ce trebuie să mai menționăm este că toată procedura se face din oficiu, contribuabilul nu trebuie să facă nimic, ANAF-ul urmând să procedeze la compensarea altor obligații fiscale ale contribuabililor. Această compensare se face prin operarea pe fișa contribuabililor, celebra fișă ROL, a bonificațiilor acordate, cu alte cuvinte scade obligația de plată a contribuabilului. Ei bine, în aceste zile ANAF-ul a început să emită deciziile cu respectivele bonificații, un motiv de bucurie pentru contribuabili. Ce se întâmplă în practică? Aceste operațiuni făcute de către ANAF reduc obligațiile care au fost deja plătite în 2024, ca urmare contribuabilii trebuie să înregistreze reducerea și în contabilitate. Ei bine, aici intervine problema practică. Înregistrarea în contabilitate se poate face prin 3 metode:

1. – prin reducerea cheltuielilor cu impozitele și taxele bonificate;

2. – prin creșterea veniturilor cu impozitele și taxele bonificate;

3. – prin afectarea rezultatului din 2024, la acest an se face bonificarea, adică prin înregistrarea în contul 1171.

Prin aplicarea pct.1 și 2, va crește rezultatul fiscal al contribuabilului, astfel că se va plăti impozit la bonificație. Așadar, mă premiezi, dar plătești impozit pe premiu! În cazul 3, în OMFP 1802/2014 nu se prevede că bonificațiile pe anii anteriori se pot înregistra în contul 1171, deci avem o problemă de legislație. Soluția ar fi să se modifice Codul fiscal, respectiv art.23 pentru plătitorii de impozit pe profit, și art.53 pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, astfel ca respectivele bonificații să fie venituri neimpozabile sau să se modifice OMF 1802/2014 astfel ca în contul de rezultat reportat 1171 să se poată înregistra și bonificațiile primite de către contribuabilii buni platnici în cazul nostru.

În ceea ce privește situația prezentă, contribuabilii trebuie să calculeze impozit pe bonificația primită, altfel riscă plăți ulterioare, cu dobânzi și penalități aferente. Așadar, sfatul, pentru siguranța contribuabilului, este de a calcula impozit pentru aceste bonificații, dacă nu cumva se va reglementa situația în perioada următoare.

Alexandru Tamba

