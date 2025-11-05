Incendiu la Agrij

În cursul zilei de marți, 4 noiembrie, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului, Detașamentului Zalău, împreună cu voluntari din cadrul SVSU Agrij au intervenit la un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Agrij. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 70 mp, existând pericolul de propagare la locuință.
Două persoane au fost asistate medical de către echipajul ambulanței, acestea prezentând atacuri de panică, fără a necesita transportul la spital.
Cauza probabilă de incendiu a fost un scurtcircuit electric produs la un panou de distribuție.
În urma evenimentului, acoperișul anexei și mai multe bunuri materiale depozitate au fost distruse. Intervenția promptă a împiedicat extinderea flăcărilor la casa de locuit.
M. S.