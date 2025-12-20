Bolojan nu vrea zi liberă între sărbători

Bugetarii se vor întoarce la muncă în 5 ianuarie 2026, fără a beneficia de punte între zilele libere de Revelion și Bobotează. Astfel, ziua de 5 ianuarie 2026 va fi lucrătoare, iar următoarele zile libere legale vor rămâne neschimbate.

Tradiția punților bugetare presupunea transformarea unei zile lucrătoare situate între două libere în zi liberă, recuperabilă ulterior. Surse guvernamentale au declarat pentru „Cotidianul” că la început de 2026 nu va exista nicio punte, fiindcă premierul Ilie Bolojan se opune acestei practici.

M. S.