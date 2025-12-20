„Zmeu” din Bălan, ajuns la închisoare

În data de 19 decembrie, polițiștii din cadrul Jibou au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 52 de ani, din comuna Bălan, cercetat într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Sâmbătă, bărbatul a fost prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

La data menționată, pe terasa unui restaurant a izbucnit un scandal între două persoane. Beat fiind, bărbatul din Bălan a bătut un bărbat de 46 de ani, din orașul Jibou, acesta din urmă ripostând, fiind creată o stare de temere în rândul persoanelor aflate la fața locului. Cele două persoane au fost conduse la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

În cursul serii, bărbatul de 52 de ani s-a prezentat la spitalul Zalău, acuzând dureri. Acolo, acesta a devenit agresiv cu medicii și asistentele, motiv pentru care a fost solicitată intervenția polițiștilor. La fața locului au ajuns polițiști, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Jibou, iar în urma probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou.

M. S.

