A doua femă de găini ouătoare, depistată cu salmoneloză în anul 2025

Două alerte de suspiciune de salmoneloză aviară au fost emise în 6 octombrie de LSVSA Satu Mare către DSVSA Sălaj la două exploatații comerciale de găini ouătoare din județul Sălaj. Una dintre acestea fusese deja afectată anterior de boală în luna august a acestui an, ulterior repopulată. Aceste alerte au fost emise în baza rezultatelor obținute din probe oficiale recoltate și trimise la analiză de medicii veterinari oficiali ai CSVSAO 1 și CSVSAO 5, angajați ai DSVSA Sălaj.

Suspiciunile, notificate la ANSVSA

Probele au fost trimise la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA), iar suspiciunile au fost notificate la ANSVSA. Echipele DSVSA Sălaj s-au deplasat imediat la cele două ferme, unde au instituit măsuri de interzicere a mișcării păsărilor, a ouălor și a gunoiului de grajd.

Mii de găini

În prima dintre ferme erau 5484 de găini ouătoare, de 83 de săptămâni, iar în cea de-a doua 11400. În depozitul autorizat sanitar veterinar al celor două unități se aflau, la data de 10 octombrie 2025, 9330 de ouă, care au fost puse sub restricție până la clarificarea situației.

Toți distribuitorii care au primit ouă de la fermele vizate, începând cu data de 29 septembrie, au fost notificați, pentru o eventuală confirmare a bolii, iar produsele să poată fi retrase de la vânzare.

Tulpina, dăunătoare sănătății umane

La data de 8 octombrie IDSA București a confirmat că într-una dintre ferme a fost identificată tulpina Salmonella enteritidis. Aceasta poate afecta sănătatea omului, prin toxiinfecții alimentare. În cea de-a doua fermă de găini, boala a fost lichidată, iar tulpina identificată era una vaccinală, provenită din vaccinul administrat în exploatația furnizoare din Ungaria.

Testele efectuate pe vaccinul utilizat, contra tulpinilor Salmonella enteritidis și typhimurium, au arătat că tulpina detectată nu era una sălbatică, motiv pentru care aceasta nu este periculoasă pentru om. Astfel, două zile mai târziu, la data de 10 octombrie a acestui an, medicul veterinar oficial al CSVSAO 2 a dispus ridicarea restricțiilor impuse pentru această fermă, iar activitatea a fost reluată în condiții normale.

Anchetă epidemiologică

În ceea ce privește exploatația unde a fost confirmată prezența bolii, DSVSA Sălaj a notificat ANSVSA, a efectuat ancheta epidemiologică și a elaborat planul de măsuri pentru combaterea bolii, aprobat de Centrul Local de Combatere a Bolilor al județului Sălaj.

Personal testat și o serie de analize efectuate

Pentru identificarea sursei de infecție au fost dispuse testări ale personalului, dar și alte analize de laborator ale furajelor utilizate. De asemenea, autoritățile au exclus posibilitatea ca evoluția bolii să fi fost mascată prin administrarea de antibiotice sau chimioterapice de către proprietarul păsărilor.

Serviciul de Control Oficial Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Sălaj, deși anterior, cu ocazia suspiciunii de boală din 22 iulie 2025, producătorul notificase telefonic toți beneficiarii de ouă, a ridicat la data de 28 iulie 2025 alerta pe sistemul RASSF (Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje) pentru ca toți beneficiarii să retragă ouăle provenite de la ferma în care evolua salmoneloza și să le returneze furnizorului.

Fără cazuri de toxiinfecții

În urma acestor măsuri, nu au fost înregistrate cazuri de toxiinfecții alimentare în rândul populației. Echipa de evaluare numită prin ordin al Prefectului județului Sălaj, în calitate de președinte al Centrului Local de Combatere a Bolilor Sălaj, a procedat la evaluarea efectivului de păsări, în număr de 5482 de găini ouătoare, dar și a ouălor, în număr de 18820 bucăți, în vederea despăgubirii acestora.

Mai mult, după depopularea exploatației și golirii depozitului de ouă, proprietarul va efectua curățarea halei și a spațiilor de depozitare, spălare și dezinfecție, iar alte probe vor fi recoltate pentru verificarea eficienței procesului de dezinsecție. Repopularea exploatației este posibilă doar după o perioadă de vid sanitar de minimum șapte zile de la ultima dezinfecție și numai în condițiile obținerii unui rezultat de laborator care să ateste eficiența acesteia.