8 motive pentru care jucătorii iubesc terenurile amenajate cu gazon artificial

Iarba artificiala este un tip de acoperire a terenurilor de sport care seamana foarte mult cu omologul sau natural.

Cu toate acestea, acest gazon sintetic are o aplicatie mult mai larga.

Astazi, tot mai des intalnim terenuri multisport amenajate cu gazon artificial, si nu degraba. Afla care sunt beneficiile gazonului artificial in cele ce urmeaza.

O investitie in suprafata de joc este o investitie directa in fiecare sportiv care paseste pe teren. Atat echipele de acasa, cat si echipele oaspeti vor aprecia upgrade-ul si, in cele din urma, unitatea ta, care va deveni o locatie de destinatie care scoate tot ce este mai bun in fiecare antrenament si joc.

Beneficiile gazonului artificial sunt:

Consistenta suprafetei

Gazonul depaseste in mod natural o varietate de capcane asociate campurilor naturale. Cu o instalatie profesionala de iarba artificiala, terenul este nivelat in mod expert, iar gazonul se sprijina in siguranta pe un strat de baza care impiedica sectiunile neuniforme de teren sa afecteze siguranta si tractiunea jucatorilor.

Rezistenta la impact mai lina

O amenajare gazon artificial si prevenirea ranilor merg mana in mana. Suporturile mai moi si umpluturile reduc semnificativ forta de impact asupra solului, permitand jucatorilor sa efectueze „scheme” cu mai multa incredere.

Mandria echipei de acasa

Deoarece iarba artificiala pastreaza in mod natural dungile si siglele mult mai mult decat terenul de iarba obisnuit, mascotele si culorile echipei gazda sunt reprezentate corect si durabil, eea ce care ofera fiecarui jucator un sentiment de mandrie.

poate fi folosit pe orice timp

Indiferent daca investesti intr-o suprafata de cauciuc pentru pista de alergare sau gazon artificial cu uscare rapida, acestea se adapteaza la aproape orice conditii meteorologice. Apa curge direct prin straturile de iarba artificiala in sistemul de drenaj, se curata si promoveaza o tractiune mai buna ori de cate ori incepe sa ploua.

Fara noroi

Noroiul alunecos si dispozitivele alunecoase sunt de domeniul trecutului cand ai gazon artificial. Jucatorii si parintii deopotriva pot aprecia tricourile fara pete si tractiunea mai sigura, care vine standard cu orice imbunatatire a terenului de gazon.

Vizibilitatea jucatorului si apeluri corecte

Deoarece dungile dureaza mai mult pe gazonul artificial, fiecare jucator poate vedea limitele clar definite, liniile de fault si marcajele distantei. Aceasta mentine jucatorii alerti, simplifica apelurile arbitrului si previne problemele de joc asociate cu dungi prost definite pe terenurile naturale.

Fara ingrasaminte

Un camp natural proaspat fertilizat prezinta un risc direct pentru sanatate si siguranta pentru jucatori. Datorita gazonului integral sintetic, acesta nu are nevoie de ingrasaminte.

Mai putine jocuri ratate

O glezna incordata sau un umar rupt pot incheia rapid repriza pentru un jucator. Avand siguranta gazonului sub picioare, jucatorii se pot concentra pe castig, mai degraba decat sa-si faca griji ca o accidentare prematura le scurteaza jocul.

De la antrenamentele obisnuite pana la evenimentele scolare recreative, gazonul artificial ofera o distractie completa pentru oricine calca pe teren. Copiii se pot juca in siguranta, sportivii pot practica manevre mai dure si totul este posibil cu un gazon sintetic.