Infracțiunile stradale, un fenomen îngrijorător, dar în scădere

Infracțiunile stradale reprezintă un fenomen îngrijorător, în special în mediul urban. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii din Sălaj au fost sesizați cu privire la 172 de astfel de fapte, cele mai multe comise în orașele sălăjene, aproape duble în raport cu cele din mediul rural. Din fericire, aceste abateri în spațiul public au înregistrat o scădere semnificativă, de aproape 40%, spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit polițiștilor sălăjeni.

Ponderea cea mai mare a infracțiunilor stradale este reprezentată de lovirea sau alte violențe. În 2025 au fost înregistrate 97 de astfel de cazuri, ceea ce însumează 56,39% din total.

Patrule pregătite și adaptate

Dispozitivul de siguranță publică a fost dimensionat și adaptat permanent în funcție de evoluția situației operative, prin organizarea de patrule în zonele cu potențial criminogen ridicat. Cu atât mai mult, acestea au fost adaptate intervalellor orare în care au fost remarcate cele mai frecvente incidente.

Efectivele de ordine publică au constatat, în perioada analizată, 1.960 de infracțiuni, comparativ cu 1.983 înregistrate în primele nouă luni ale anului 2024, ceea ce reprezintă o scădere ușoară de 1,16%. Patrulele de ordine publică au intervenit la 4.173 de evenimente sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, dintre care 1.784 în mediul urban și 2.389 în mediul rural.

Cazul de la Românași

Doi bărbați violenți, de 32 și 35 de ani, din comuna Românași, care, alături de alte patru persoane, au agresat fizic alți patru bărbați în urma unor discuții contradictorii, au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Incidentul a avut loc vineri, 17 octombrie, pe o stradă din comună, când cei doi, împreună cu alți patru bărbați, au lovit cu pumnii și cu obiecte contondente patru persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani. Scenele violente ar fi pornit de la o dispută privind eliberarea drumului public.

Ulterior, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, iar apoi au fost prezentați magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Apelurile false la 112, sancționate

În acest an, au fost înregistrate numeroase apeluri false sau abuzive la numărul unic de urgență 112. Din acest motiv, polițiștii au aplicat 478 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 753.000 de lei.