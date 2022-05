Care sunt cele mai noi cazinouri online din România și ce bonusuri oferă?

Orice casino online nou, pentru a se remarca pe piață, oferă o serie de bonusuri și promoții cât mai atractive, atât membrilor fideli, cât și clienților nou-veniți. Care sunt însă cazinourile recent apărute pe piață și ce oferte active au acestea în prezent?

Deși această industrie este una foarte prolifică, trebuie să ținem cont și de faptul că nu toate cazinourile online noi operează cu o licență de funcționare validă. Tocmai din acest motiv, după căutări intense, am selectat trei dintre cele mai ofertante cazinouri actuale, care au licențe la zi, precum și bonusuri substanțiale. Iată care sunt acestea!

MagicJackpot

MagicJackpot s-a mutat cu totul în mediul online în 2021, deschizându-și astfel porțile virtuale amatorilor de câștiguri. Acest cazinou este licențiat în România de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), numărându-se printre puținii operatori de jocuri de noroc care folosește aplicația Rombet pentru a susține jocul responsabil. În portofoliul MagicJackpot se regăsesc peste 1000 de sloturi online, de la dezvoltatori de software renumiți, precum EGT, Play’n Go, Pragmatic Play, Isoftbet, Netent etc. De la clasicele Book of Dead, Shining Crown sau Sweet Bonanza, până la nou-aparutele Clover Gold, Legend of Cleopatra sau Might of Ra, ai zeci de oportunități de a câstiga marele pot, cu doar puțin noroc. Desigur, pasionații de jocuri de masă pot alege dintre mai multe tipuri de ruletă, live BlackJack, Baccarat, Zaruri sau Casino Hold’em.

Cu o interfață prietenoasă, un serviciu excelent de suport pentru clienți și cu o ofertă foarte bogată de jocuri, MagicJackpot se numără astăzi printre cazinourile online preferate de jucătorii din România. Clienții noi vor fi bucuroși să afle că există un Bonus de Bun Venit, care constă în 100% bonus la prima depunere (Până în 900 RON) plus 600 rotiri gratuite, precum și 50% la a doua depunere (Până în 600 RON). De asemenea, există și promoții speciale, de două ori pe săptămâna, oferite utilizatorilor deja înregistrați, care constau în bonusuri la depuneri sau rotiri gratuite.

Review-urile acestui casino online sunt și ele foarte favorabile, platforma având în medie 4,7 din 5 steluțe. Cu atâtea avantaje, este și normal ca un mare număr de jucători să aleagă MagicJackpot!

Mr Bit Casino

“Un Cazino Cyberpunk” – aceasta este deviza celor de la Mr Bit Casino, care a apărut în iunie 2021 pe piața locală, aducând peste 2.000 de jocuri de la furnizori de software de top precum NetEnt, Microgaming, Quickspin, Just For The Win și Play‘n GO. Jocurile includ live casino, sloturi, jocuri de masă, poker video și jackpot-uri progresive, iar toate acestea pot fi accesate de pe desktop, tabletă sau dispozitive mobile. Ofertele de Bun Venit nu se lasă nici ele mai prejos, existând trei opțiuni pentru bonusuri, cea cu depunere de minim 500 RON având 100% bonus până la 5000 RON și 500 de rotiri gratuite incluse, pentru jocul Lady of Fortune.

SlotV Casino

Cu toate că a fost lansat în 2017, cazinoul a obținut o licență definitivă în 2021, motiv pentru care îl includem pe această lista. SlotV este un site de casino online cu o tematică fresh și colorată, unde vei găși o colecție de peste 600 de sloturi online, de la renumite platforme de software. Ai Bonus de Bun Venit de 100% până la 5000 RON și 250 de rotiri gratuite, pentru o depunere de minim 500 RON, dar și bonusuri de recomandare și cufere cu cadouri! Recenziile SlotV Casino sunt favorabile, cu o medie de 4,5 din 5.

Așadar, fie că optezi pentru MagicJackpot, MrBit sau SlotV Casino, vei avea parte de super bonusuri și oferte de bun-venit, dar, poate și mai important, vei ști că aceste cazinouri noi operează sub o licență validă și la zi. Vezi parerea echipei Cazino.ro si daca te-au convins deschide-ți și tu un cont, profită de promoțiile actuale și de câștigurile substanțiale!