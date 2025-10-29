Mezelurile, un deliciu în farfurie, dar pline de aditivi alimentari

Sălăjenii sunt mari gurmanzi când vine vorba de mezeluri. De la șuncă, parizer, cârnați, sau celebrii crenvurști, pe care numeroase persoane îi servesc la micul dejun, aceste produse sunt gustoase, unele chiar sățioase, dar dăunătoare sănătății.

Aceste preparate alimentare din carne au în compoziția lor aditivi alimentari, unele mai mulți, altele mai puțini. Cele mai bogate în E-uri sunt parizerul, crenvurștii, șunca și salamul, de altfel printre cele mai populare produse de pe rafturi și de la vitrine.

Potrivit unui comerciant al unui lanț de magazine din Sălaj, zilnic numeroși clienți cumpără astfel de produse, mulți sălăjeni achiziționându-le în cantități semnificative.

În urma unei analize realizate de InfoCons, printre produsele cu o componență ridicată de aditivi alimentari se numără crenvurștii de pui, ce conțin până la zece aditivi alimentari: E450 – Difosfați, E451 – Trifosfați, E262 – Acetat de sodiu, E300 – Acid ascorbic, E301 – Ascorbat de sodiu, E407a – Alga marină Euchema prelucrată, E412 – Gumă guar, E417 – Gumă Tara, E250 – Nitrit de sodiu, E120 – Acid carminic.

De asemenea, parizerul cu carne de pasăre conține până la zece aditivi alimentari, precum E250 – Nitrit de sodiu, E316 – Eritorbat de sodiu, E450 – Difosfați, E407a – Euchema prelucrată, E466 – Carboximetilceluloză de sodiu, E412 – Gumă guar, E262 – Acetat de sodiu, E331 – Citrat de sodiu, E621 – Monoglutamat de sodiu, E120 – Carmin.

Cât despre parizerul de porc, acesta are în compoziția sa până la 12 aditivi alimentari, printre care E450 – Difosfați, E451 – Trifosfați, E621 – Monoglutamat de sodiu, E300 – Acid ascorbic, E326 – Lactat de potasiu, E445 – Esteri glicerici ai rășinilor lemnoase, E407 – Caragenan, E425 – Gumă konjac, E415 – Gumă xantan, E250 – Nitrit de sodiu, E262 – Acetat de sodiu, E120 – Carmin.

Șunca de Praga are, la rândul ei, până la zece aditivi alimentari, iar printre aceștia sunt E326 – Lactat de potasiu, E262 – Acetat de sodiu, E250 -Nitrit de sodiu, E450 – Difosfați, E451 – Trifosfați, E407 – Caragenan, E415 – Gumă xantan, E621 – Monoglutamat de sodiu, E301 – Ascorbat de sodiu, E120 – Acid carminic.