Unde sunt urși în Sălaj

Conform datelor oficiale transmise de gestionarii fondurilor cinegetice, în județul Sălaj au fost identificate până în prezent 26 exemplare de urs brun (Ursus arctos), număr aferent centralizării situației efectivelor de carnivore mari rezultate în urma evaluărilor efectuate în perioada aprilie-mai 2025.
Situația pe zone de gestionare cinegetică:
* Bălan – 2 exemplare
* Fildu – 2 exemplare
* Ileanda – 4 exemplare
* Meseș – 2 exemplare
* Plopiș – 1 exemplar
* Ruginoasa – 2 exemplare
* Sânmihaiu Almașului – 2 exemplare
* Stâna – 1 exemplar
* Stârciu – 2 exemplare
* Traniș – 3 exemplare
* Zalău – 2 exemplare
* Zalha – 1 exemplar
* Buciumi – 1 exemplar
* Dragu – 1 exemplar
Total la nivelul județului Sălaj: 26 exemplare de urs brun, dintre care 22 de masculi, 1 femelă, 1 exemplar tânăr și 2 pui.
Măsuri de prevenție și recomandări pentru populație:
* Evitați hrănirea urșilor sau apropierea de aceștia pentru fotografii.
* Nu lăsați resturi menajere sau hrană accesibilă în gospodării ori lângă locuințe.
* Supravegheați animalele domestice și adăposturile acestora, în special pe timp de noapte.
* În caz de apariție a urșilor în intravilan, apelați imediat numărul unic de urgență 112.
* Echipele de intervenție constituite la nivel local vor acționa gradual, prin alungare, tranchilizare și relocare sau, în situații de risc major, prin extragere.
