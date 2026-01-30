Terenuri afectate de Someș în comuna Băbeni. Se acționează pentru distrugerea zăpoarelor

În comuna Băbeni, pe râul Someș se acționează cu utilaje pentru dislocarea zăpoarelor din „Zătoane”, pentru a fluidiza cursul Someșului. În teren se află angajați ai Primăriei Băbeni, lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj și angajații unei firme din comună, care a oferit sprijin în toate aceste zile de alertă. Situația este în permanentă monitorizare de către autorități. De la intrarea în localitatea Cliț, zăpoarele au fost dislocate natural, proces ajutat și de ploile din aceste zile, care au topit gheața. Au fost afectate, în urma creșterii nivelului apei, terenurile agricole din Cliț și Băbeni. Acțiunea este în dinamică.

Share Whatsapp Email