Conferință medicală la Zalău: „Împreună pentru viață”

Asociația „Glasul Femeilor Sălăjene” organizează marți, 3 februarie, începând cu ora 18, în sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă Sălaj, conferința „Împreună pentru viață – cunoaștere, prevenție și lupta împotriva cancerului”. Invitați speciali ai evenimentului sunt managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca – dr. Ioan-Cătălin Vlad, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Zalău – medicul primar oncolog Alexandru Iliescu, șeful Secției Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Zalău – medicul primar ortopedie și traumatologie Florian Neaga, dar și directorul executiv al Centrului de Servicii Sociale din Românași – preotul profesor universitar doctor Viorel Gârdan. Conferința va cuprinde prezentări, dar și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema afecțiunilor oncologice. Cotidianul Magazin Sălăjean este partener media al acestui eveniment.
