Compania de Apă Someș S.A. anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începând cu 1 ianuarie 2026, după cum urmează:
* Preț apă potabilă : 7,85 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA)
* Tarif canalizare-epurare : 8,33 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA)
Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2024-2028, conform hotărârii nr. 28/09.08.2024 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare aferent Programului Dezvoltare Durabilă – PDD, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Compania de Apă Someș S.A.
Pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras a șasea finanțare în valoare totală de peste 625 Milioane lei, lucrările în cadrul acestui program acoperă perioada de programare 2021-2027.
Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 163/10.12.2025. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 ianuarie 2026.
M. S.
4 Thoughts to “Se scumpește apa!”
mafie de stat
Fain la Companie.Mariri de salarii ?
Nu se întreabă nimeni cum ăștia pot să mărească prețurile după bunul plac? Ce face consiliul județean, consiliul local, opc, și alte organe abilitate? RUȘINE TUTOROR CA NU FAC NIMIC!
Să nu vă ajute Domnul cu scumpirile voastre.
Domnul Dinu cântărețul ții cu peneleul de la Cluj?