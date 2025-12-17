Se scumpește apa!

Compania de Apă Someș S.A. anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începând cu 1 ianuarie 2026, după cum urmează:

* Preț apă potabilă : 7,85 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA)

* Tarif canalizare-epurare : 8,33 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2024-2028, conform hotărârii nr. 28/09.08.2024 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare aferent Programului Dezvoltare Durabilă – PDD, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

Pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras a șasea finanțare în valoare totală de peste 625 Milioane lei, lucrările în cadrul acestui program acoperă perioada de programare 2021-2027.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 163/10.12.2025. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 ianuarie 2026.

M. S.