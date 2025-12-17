Cel de-al treilea număr al publicației științifice „Studia Caiete Silvane” a ieșit de sub tipar

Cel de-al treilea număr din publicația științifică „Studia Caiete Silvane”, a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a ieșit de sub tipar.

Publicația cuprinde contribuții la următoarele teme: „Biserică și societate în Sălaj și în Transilvania” și „Etnografie și comunitate: deschideri culturale”. Studiile dedicate raporturilor dintre Biserică și societate au marcat anul 2025 ca „Anul Cardinal Iuliu Hossu”, instituit cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea Fericitului Iuliu Hossu, iar articolele din a doua temă au explorat, fiecare dintr-o perspectivă specifică, relația dintre tradiție, identitate, patrimoniu și transformările sociale contemporane.

Tema „Biserică și societate în Sălaj și în Transilvania” cuprinde studii semnate de: Viorel Câmpean, László László, Daniel Mureșan, Dumitru Noane, Dănuț Pop, Marin Pop, Mihaela Sabou și Daniel-Victor Săbăceag, iar la tema „Etnografie și comunitate: deschideri culturale” contribuie: Andrei Burghele, Camelia Burghele, Borco Ilin, Anca-Maria Mălăia și Olimpia Mureșan.

Cuprinsul acestui număr

Notă la numărul al treilea -5

Biserică și societate în Sălaj și în Transilvania

Daniel-Victor Săbăceag, Viorel Câmpean, „Contribuții la cunoașterea personalității protopopului greco-catolic Ioan Cheseli Dragomir (1822-1912) și a fiului acestuia, memorandistul Teofil Dragomir (1859-1937)” 9

Dumitru Noane, „Misiunea educativă și culturală a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, de la înființare până la Marea Unire” 39

Marin Pop, Daniel-Victor Săbăceag, „Vizite canonice și sfințiri de biserici ale episcopului Iuliu Hossu în județul Sălaj (1924-1925)” 51

László László, „Calendarul Reformat Sălăjean la 100 de ani. O publicație în slujba culturii și lecturii” 69

Dănuț Pop, „După 25 de ani de la «desființare». Biserica Greco-Catolică în documentele Departamentului de Culte Sălaj” 89

Mihaela Sabou , „Biserica – instanță morală. Divorțurile și Tribunalele Matrimoniale greco-catolice” 99

Daniel Mureșan, „Biserica Reformată din Zalău, cea mai mare din Europa de Est” 107

Etnografie și comunitate: deschideri culturale

Borco Ilin, „Fotografia antropologică – o deschidere spre studiul etnografic al peisajului cultural (Cazul Muzeului Satului Bănățean Timișoara) (partea a II-a)” 113

Camelia Burghele, „Bucătării și bucătărese. Observații sălăjene pentru un studiu de antropologie alimentară” 121

Olimpia Mureșan, „Sărbătoarea Rusaliilor în comunitățile sălăjene. Elemente rituale și evoluții socioculturale” 131

Andrei Burghele, „Tradițiile pe înțelesul copiilor – Activități derulate la Cercul de Muzeologie de la Palatul Copiilor Zalău – Structura Clubul Copiilor Cehu Silvaniei –” 143

Anca-Maria Mălăia, „Onomastica rurală în Sălaj. Studiu de caz: Șoimuș 1850-1916” 149

Autori -163

„Studia Caiete Silvane” este publicația științifică a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.