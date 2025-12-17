„Dăruiește, e Crăciunul!”, un proiect caritabil de suflet, devenit tradiție la Școala „Horea” din Șimleu Silvaniei

Sărbătoarea Crăciunului reprezintă un moment important, atât din punct de vedere religios, cât și laic, iar pentru cei mici reprezintă o ocazie specială de a cunoaște și prelua tradiții românești și de a le face o bucurie celor dragi.

Luna decembrie este o lună a bucuriei, iar oamenii se lasă cuprinși de magia acestor zile, alături de cei apropiați și de întreaga comunitate.

Școala Gimnazială „Horea” din Șimleu Silvaniei derulează un proiect inedit în comunitatea locală de la poalele Măgurii.

Inițiativa, intitulată „Dăruiește, e Crăciunul!”, este deja o tradiție la școala șimleuană și implică organizarea unui spectacol și a unui târg caritabil cu produse și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă, confecționate de copiii unității de învățământ, alături de profesori și părinți.

Proiect cu tradiție la școala șimleuană

„Inițiativa noastră, intitulată „Dăruiește, e Crăciunul!”, este un proiect de tradiție în cadrul școlii noastre și are două părți principale: un spectacol de suflet, în care copiii dăruiesc părinților și comunității ce au mai frumos, colindul și bucuria, iar apoi, a doua parte, târgul de Crăciun din curtea școlii, unde se vând produse realizate de copii și părinți. La acest târg participă comunitatea locală, părinții și toți cei apropiați școlii. Banii strânși în urma vânzării produselor sunt donați în scop caritabil, pentru mai multe cauze din comunitatea locală de la poalele Măgurii”, a transmis directoarea Școlii Gimnaziale „Horea”, Doina Porcar.

Inițiativă în scop caritabil

Scopul acestei inițiative îl reprezintă stimularea și valorificarea potențialului artistic și creativ al elevilor, prin realizarea de diverse produse cu specificul sărbătorilor, dar și amplificarea spiritului comunitar în rândul copiilor, familiilor, cadrelor didactice și al comunității locale, prin colaborarea pentru îndeplinirea unui scop nobil.

Oficiali sălăjeni, prezenți la Șimleu Silvaniei

Totodată, târgul caritabil, care a avut loc miercuri dimineață, începând cu ora 10, a fost dublat și de o sfeștanie. În parcursul ultimilor ani, corpurile de clădire ale școalii, cât și Grădiniței Nr. 1, structură a Școlii „Horea”, au beneficiat de o serie de transformări.

Cu această ocazie, au trecut pragul unităților de învățământ PS Benedict – Episcopul Sălajului, Inspectorul General Școlar, Gheorghe Bancea, primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Mihai Lazăr, alături de elevi, părinți, colectivul de profesori și mulți alți invitați.