„EcoUnity – Together for Planet!“ Un nou Proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Jibou

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Jibou marchează un alt moment important în dezvoltarea sa pe plan internațional, anunțând recent participarea la proiectul „EcoUnity – Together for Planet!”, sub egida programului Erasmus+. Este un proiect de amploare, cu valoarea totală de 250.000 euro şi perioada de desfăşurare de doi ani, 3 noiembrie 2025 – 2 noiembrie 2027.

Proiectul reunește instituții de renume din diverse colțuri ale Europei. Pe lângă instituţia coordonatoare FUNDACJA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODO WEJ GERMANITAS din Polonia, se numără: Ökologisches Schullandheim Spohns Haus din Germania, INNOVENTUM OY din Finlanda şi CEIP Antón Sevillano din Spania. Această colaborare internațională va oferi elevilor și cadrelor didactice din unitatea noastră oportunitatea de a face schimb de idei și practici educaționale inovatoare.

Proiectul „EcoUnity” are ca obiectiv major integrarea copiilor aflați în situații de risc, inclusiv migranți, romi și elevi cu nevoi speciale. Scopul principal este de a preveni abandonul școlar și excluziunea socială. Prin metode de învățare incluzive, echipele vor promova egalitatea de șanse, dialogul intercultural și conștientizarea ecologică.

O parte esențială a „EcoUnity” va fi dezvoltarea de resurse educaționale adaptate la nevoile comunității. Profesorii și elevii vor crea materiale inovatoare care vor facilita achiziția de cunoștințe prin proiecte practice de sustenabilitate. Astfel, elevii vor fi implicați activ în învățare, contribuind la dezvoltarea competențelor lor ecologice.

Rezultatele scontate și impactul vizat se concentrează pe educația pentru sustenabilitate, având ca produs final 17 planuri de lecție, formulate în jurul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODG). De asemenea, se va crea o bibliotecă digitală cu benzi desenate interactive și resurse de micro-învățare. Toate aceste inițiative vor fi sintetizate într-un document care va oferi bune practici și recomandări strategice pentru educația ecologică.

Prin acest proiect, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” își reafirmă angajamentul față de valorile educației sustenabile. Cu o viziune axată pe un viitor mai verde și mai unit, comunitatea școlară își propune să inspire tinerii să devină cetățeni activi, cu responsabilitate față de planetă.

Echipa de proiect

