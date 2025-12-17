Pastorul László Tőkés, mutarea disciplinară în Sălaj și Revoluția din 1989

Zilele acestea s-au împlinit 36 de ani de la declanșarea Revoluției din 1989, la Timișoara. La acea vreme, încă din 15 decembrie, români și maghiari s-au adunat în fața casei pastorului reformat László Tőkés, pentru a-l sprijini împotriva evacuării acestuia. În seara zilei de vineri, 15 decembrie, în jur de o mie de credincioși au aprins lumânări, iar în ziua următoare au sosit și alții, nu doar timișoreni.

Pastorul reformat urma să fie evacuat din parohia reformată timișoreană, situată în Piața Sf. Maria, și să fie mutat în satul sălăjean Mineu.

În Sălaj, nu a murit nimeni la Revoluţie, iar primele ieşiri în stradă au avut loc în 22 decembrie, zi în care soții Ceauşescu au fost arestați. Ceva mai ieșit din comun în acele zile a fost prezenţa în Sălaj a pastorului reformat, mutat disciplinar la Mineu.

Cauzele mutării sale

Prin intermediul parohiei, acesta a organizat piese de teatru și momente de poezie, care nu au stârnit entuziasmul autorităților. Astfel, el urma să fie mutat în județul Sălaj, însă credincioșii timișoreni s-au opus acestei decizii. László Tőkés dorea să rămână preot la parohia din Timișoara și să nu fie mutat, lucru pe care l-a obținut în scris de la primarul Moț. Cei prezenți doreau să-și păstreze preotul și să nu fie mutat în județul Sălaj, aspect confirmat în scris de primarul menționat, potrivit historia.ro. Pastorul era înfricoșat de ideea că oamenii adunați în piață ar putea avea probleme din cauza Miliției. Cu atât mai mult, acesta spunea că nu se aștepta ca regimul să cadă.

„Slavă Domnului că, atunci când i-am chemat au venit și când i-am trimis acasă nu au plecat!”, a declarat pastorul reformat cu prilejul unui eveniment susținut anul trecut la Centrul Reformat Noul Mileniu din Timișoara, potrivit mediafax.ro. În seara de 16 decembrie, însă, mulțimea creștea de la o oră la alta, iar după ora 17:30, tramvaiele au fost blocate în stația din Piața Sf. Maria și s-au auzit primele lozinci pentru libertate, chiar și cereri privind îmbunătățirea nivelului de trai, după cum se arată în Cronologia Revoluției de la Timișoara.

Un grup numeros de demonstranți a pornit spre Comitetul Județean de Partid, traseul fiind prin apropierea Complexului Studențesc. După ora 20, forțele de ordine au intervenit cu brutalitate atât la Comitetul Județean de Partid, cât și în apropierea bisericii reformate.