Școala Gimnazială din Fildu de Mijloc, modernizată și digitalizată

Primăria Comunei Fildu de Jos a anunțat punerea în aplicare a unui amplu program investițional privind modernizarea și digitalizarea Școlii Gimnaziale din Fildu de Mijloc. Începând cu noul an școlar, elevii vor beneficia de clase moderne, dotări digitale și condiții de învățare la standarde moderne și vor avea șansa de a învăța într-un mediu sigur, prietenos și adaptat cerințelor viitorului. „Această investiție este o dovadă a preocupării noastre constante pentru educația copiilor și pentru dezvoltarea comunității. Elevii din Fildu de Mijloc merită cele mai bune condiții pentru a-și construi viitorul aici”, a declarat primarul comunei Fildu de Jos, Nicolae Albert.