Mii de elevi sălăjeni au ascultat muzică clasică la școală, în cadrul unui proiect inedit

Mii de elevi din mai multe școli și licee sălăjene au ascultat muzică clasică la școală, prin intermediul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, derulat de Radio România Muzical. Programul educativ este unul dintre cele mai importante organizate și desfășurate de Radio România și s-a desfășurat în mai multe școli din România pentru al 11-lea an școlar consecutiv.

Lansat în 2014, printr-un parteneriat între Radio România și Ministerul Educației Naționale, proiectul a reunit anul trecut aproape 240.000 de copii din 32 de județe și București, inclusiv din Sălaj. Dintre aceștia, 4.870 de elevi sălăjeni au luat parte la proiect și au ascultat muzică clasică.

Radio România Muzical a pus la dispoziția școlilor și liceelor din România, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, 52 lucrări din muzica clasică, însoțite de scurte explicații pentru a fi înțelese de elevi. Mai mult, copiii și tinerii au avut ocazia de a răspunde la întrebări despre piesele ascultate, iar mulți dintre aceștia au fost premiați prin tragere la sorți.

Proiectul va continua și în anul școlar următor, începând din 22 septembrie. Inițiatoarea și coordonatoarea acestui proiect este Cristina Comandașu, manager Radio România Muzical.