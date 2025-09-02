Mii de sălăjeni nu au un loc de muncă

Șomajul reprezintă una dintre provocările importante cu care se confruntă toate județele din țară, inclusiv Sălajul. Fie prin prisma numărului redus al locurilor de muncă din localități, fie din comoditate, numeroși locuitori nu sunt angajați.

Mii de sălăjeni sunt în continuare fără loc de muncă, potrivit celor mai recente date. La sfârșitul lunii iunie erau înregistrate peste 5.000 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din totalul însumat la nivelul întregii țări. Spre deosebire de luna precedentă, numărul șomerilor din județ a scăzut cu aproape 6%, însă rămâne mai ridicat cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, după cum arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică.

În ceea ce-i privește beneficiarii de indemnizației de șomaj, în prima lună de vară se aflau în evidențele autorităților peste 700 de persoane. Mai mult, vara a început în județ cu o rată a șomajului de 5,6% din populația activă, cu 2,4% mai mare decât media înregistrată la nivel național.