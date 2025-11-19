Românii sunt pe locul 3 la achiziţiille de proprietăţi din Ungaria

Anul trecut, 6.600 de cetăţeni străini au cumpărat locuinţe în Ungaria, cheltuind peste 309 miliarde de forinţi (aproximativ 810 milioane euro), reprezentând 6,4% din totalul tranzacţiilor rezidenţiale, arată datele Oficiului Central de Statistică al Ungariei (KSH), conform presei maghiare.

Germanii au rămas cei mai activi cumpărători. Chinezii au înregistrat o creştere remarcabilă, urcând pe locul al doilea cu 708 achiziţii, iar cu doar doi ani înainte, aceştia se aflau doar pe locul al cincilea. Cumpărătorii români şi slovaci au împărţit locul al treilea, cu câte 671 de tranzacţii fiecare.

Diferenţele sunt însă mari la preţ: ruşii au plătit în medie 217.000 euro pe proprietate, în timp ce românii s-au limitat la 43.000 euro, concentrându-se în judeţele de graniţă Bekes, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Cererea britanică a scăzut dramatic: în loc de 601 de cumpărători în 2023, doar 77 de cetăţeni britanici au apărut pe piaţa imobiliară maghiară anul trecut.

Cererea din Orientul Îndepărtat este concentrată în mare măsură pe Budapesta. Cumpărătorii străini au reprezentat 7,8% din totalul tranzacţiilor din capitală, dar cheltuielile lor totale au atins 10% din cifra de afaceri totală a pieţei imobiliare rezidenţiale din Budapesta. Acest lucru indică faptul că, în general, aceştia achiziţionează proprietăţi cu valoare mai mare.

Potrivit sursei, diferenţele între naţionalităţi sunt evidente: chinezii şi vietnamezii cumpără aproape exclusiv în Budapesta, mai ales în cartierele centrale din Pesta, care au concentrat aproape 19% din tranzacţiile străine.

În schimb, cererea din zonele rurale vine în principal din ţările vecine. Românii se concentrează în judeţele Bekes, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg, iar slovacii activează mai ales în Borsod-Abaúj-Zemplen şi Gyõr-Moson-Sopron.

De asemenea, anul trecut, ruşii au plătit cele mai mari preţuri pentru locuinţe în Ungaria, în medie 217.000 euro pe proprietate, urmaţi de vietnamezi (83,4 milioane HUF) şi chinezi (76,9 milioane HUF).

La polul opus, românii, activi mai ales în zone rurale, au plătit în medie doar 43.000 euro, iar olandezii şi belgienii nu au depăşit 78.000 euro.

Potrivit lui David Valko, analist şef la OTP Ingatlanpont, întărirea forintului ar putea descuraja într-o oarecare măsură cumpărătorii străini. Cu toate acestea, oferta tot mai mare de locuinţe noi şi de lux se adresează în mod special celor care caută proprietăţi de lux, un grup care include încă mulţi cetăţeni non-maghiari.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro