ANCOM explică drepturile utilizatorilor şi paşii de urmat când platformele online restricţionează conţinutul

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a reamintit utilizatorilor platformelor online ce drepturi au şi ce mecanisme de contestare pot utiliza atunci când conţinutul postat le este restricţionat, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Potrivit ANCOM, platformele online pot aplica măsuri împotriva conţinutului care nu respectă regulile interne, însă au obligaţia să informeze transparent utilizatorii despre politicile şi procedurile de moderare, incluse în condiţiile generale de utilizare. Acceptarea acestor documente reprezintă cadrul contractual dintre utilizator şi furnizorul platformei.

Atunci când impun o restricţie, platformele trebuie să transmită o expunere de motive clară, care să includă tipul şi durata restricţiei, faptele avute în vedere, dacă decizia a implicat sisteme automatizate, temeiul juridic sau contractual şi informaţii privind căile de atac disponibile. Această obligaţie se aplică doar dacă platforma deţine datele de contact ale utilizatorului şi nu vizează conţinut comercial înşelător sau restricţii impuse prin ordin al unei autorităţi.

Platformele sunt obligate să ofere un sistem intern gratuit de soluţionare a plângerilor, iar utilizatorii nemulţumiţi pot apela şi la organisme extrajudiciare certificate din Uniunea Europeană. În România nu există momentan un astfel de organism certificat.

ANCOM precizează că nu are atribuţii de moderare a conţinutului, astfel că plângerile privind restricţiile trebuie adresate direct platformelor. Ulterior, dacă utilizatorii consideră că nu au fost respectate obligaţiile privind expunerea de motive, mecanismele interne sau căile de atac, pot depune o sesizare la ANCOM cu dovezi relevante. Autoritatea poate soluţiona plângerea dacă platforma este stabilită în România sau poate redirecţiona cazul către coordonatorul serviciilor digitale din statul membru responsabil.

