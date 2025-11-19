Cel mai tânăr somelier din lume este român

David Filipas, în vârstă de doar 14 ani, a câştigat diploma pentru cel mai tânăr somelier de ulei de măsline, la Olive Oil School of Spain, Institutul din Valencia, conform unui comunicat de presă transmis redacţiei, din care urmează să relatăm.

Pentru vinuri, cel mai tânăr somelier din lume are 24 de ani, iar pentru apă 29 de ani, context care îl plasează pe David ca cel mai tânăr somelier din lume din toate domeniile.

„Cursul din Valencia a fost o călătorie intensă, plină de învăţare şi momente care m- au inspirat. Am întâlnit oameni calzi, pasionaţi, iar fiecare zi m-a făcut să îmi doresc să merg mai departe. Plec acasă cu recunoştinţă şi cu dorinţa de a duce povestea D’Olive şi mai departe”, spune David Filipas.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro