Românii care nu au mai prins tichete Rabla, pot accesa în continuare programele „Prima Maşină”, „Prima Motocicletă”, „Primul Scuter” şi „Primul ATV”

Pentru mulţi, primul vehicul nu este doar un mijloc de transport. Este începutul unei poveşti de libertate, independenţă şi aventură. Fie că este vorba despre drumurile de weekend la munte, primele plimbări prin oraş sau dorinţa de a-ţi depăşi limitele, acel „prim vehicul” rămâne mereu o experienţă memorabilă.

Pornind de la această idee, ATVRom – cel mai mare dealer de ATV-uri şi motociclete din Europa de Estlansează o iniţiativă unică: patru programe dedicate celor care sunt gata să facă primul pas către mobilitate. Pentru toate acestea ATVRom a dedicat un buget de aproape 2,5 milioane lei.

Pentru a participa la cele 4 programe, doritorii pot alege vehicule dintr-o gamă variată de modele, cu reduceri semnificative, în limita stocului şi a bugetului disponibil (2.460.000 lei):

● Primul ATV – GOES 400S – în limita a 200 de unităţi;

● Prima Motocicletă – CFMOTO 125NK ABS – în limita a 100 de unităţi;

● Prima Maşină – RELIVE N1 – în limita a 100 de unităţi (poate fi condusă şi de către adolescenţii care au împlinit 16 ani, conform legislaţiei în vigoare);

● Primul Scuter – VOGE 125 SR1 – în limita a 200 de unităţi.

La cele 4 programe pot participa atât cei care nu au prins tichete Rabla în cadrul campaniei AFM, dar şi cei care au vouchere. Mai mult decât atât, cei care nu au posibilitatea să achite integral contravaloarea vehiculului preferat, pot accesa o finanţare cu dobândă începând de la 6,29% şi 0% avans.

„Am creat aceste programe pentru a-i încuraja pe oameni să îşi îndeplinească visul. Fiecare dintre noi îşi aminteşte cu emoţie primul vehicul. Este simbolul maturităţii, al libertăţii şi al curajului de a explora. Ne dorim ca prin aceste reduceri şi prin condiţiile de finanţare accesibile să facem acest pas mai uşor pentru oricine,” transmit reprezentanţii ATVRom.

Această campanie nu este doar despre cifre şi discounturi, ci despre emoţia pe care o trăieşti atunci când îţi ridici cheile şi porneşti la drum pentru prima dată. Pentru unii va fi ATV-ul care îi duce pe poteci de munte, pentru alţii scuterul care le oferă independenţă urbană, motocicleta care deschide drumul către pasiunea pe două roţi sau prima maşină care devine parte din viaţa de zi cu zi.

Programele „Primul ATV”, „Primul Scuter”, „Prima Motocicletă” şi „Prima Maşină” sunt disponibile pentru o perioadă limitată şi în limita stocurilor, oferind şansa ca visul mobilităţii să devină realitate chiar acum.

În România, în 2024 s-au înmatriculat 10.199 motociclete şi scutere noi, dintre care 3.336 au fost modele sub 125 cm³, reprezentând circa o treime din total. Segmentul 125 cm³ a înregistrat o creştere spectaculoasă de 175% faţă de 2023. Pentru piaţa de ATV-uri avem o creştere de aproximativ 50% pentru primele 6 luni ale anului, conform estimărilor ATVRom.

Piaţa auto electrică din România a înregistrat o creştere constantă în ultimii ani, însă rămâne sub media europeană ca pondere în totalul înmatriculărilor. La finalul lui 2024 erau în circulaţie aproximativ 54.471 vehicule electrice, dintre care aproape 50.000 autoturisme. Parcul auto electric a crescut cu 27% în 2024 faţă de 2023. La începutul lui 2025 s-au observat scăderi punctuale (ex. aprilie 2025, cu o reducere de peste 70% faţă de aceeaşi lună din 2024), ceea ce arată o piaţă sensibilă la schimbările din programele de subvenţie şi contextul economic. În concluzie, România are o piaţă a vehiculelor electrice aflată în plină expansiune, cu ritmuri de creştere importante.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro