Cea mai mare daună plătită pentru o locuinţă din România: peste 760.000 lei, pentru un incendiu

Cea mai mare despăgubire plătită în baza unei poliţe de asigurare a unei locuinţe a depăşit suma de 760.000 de lei – pentru acoperirea daunelor provocate de un incendiu, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. De altfel, primele 10 cele mai mari daune achitate proprietarilor locuinţelor care erau asigurate au avut drept cauză ravagiile provocate de incendii. În total, despăgubirile cumulate pentru acest Top 10 depăşesc 5,7 milioane lei, conform datelor colectare la nivelul UNSAR pentru perioada primului semestru al acestui an.

Astfel, incendiul rămâne unul dintre cele mai importante pericole pentru locuinţele românilor, cu un impact financiar considerabil – mai ales pentru cei care nu sunt asiguraţi. Realitatea cifrelor este confirmată şi de studiile sociologice: unul din doi români crede că, la un moment dat, locuinţa i-ar putea fi devastată de un incendiu.

De altfel, companiile de asigurări Membre ale UNSAR plătesc în fiecare zi, în medie, despăgubiri pentru 120 de dosare de daună pentru locuinţele românilor şi pentru sediile şi bunurile companiilor asigurate.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Locuirii, reamintim că, în fiecare zi, sute de români beneficiază de protecţia oferită de asigurările de locuinţe. Despăgubirile plătite arată valoarea concretă a acestei protecţii – nu doar în sprijin financiar, ci şi în stabilitate şi încredere în faţa evenimentelor neprevăzute.”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Preşedinte & Director General al UNSAR.

„Aceste date confirmă rolul crucial al asigurărilor de locuinţe în protejarea patrimoniului şi în oferirea unui răspuns rapid în situaţii neprevăzute. Industria de profil contribuie la stabilitatea financiară şi la liniştea comunităţilor – trebuie doar să fim protejaţi printr-o poliţă dedicată”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Locuinţele românilor pot fi protejate împotriva riscului de incendiu printr-o asigurare facultativă. Această poliţă, care poate fi emisă pentru imobilele care sunt deja protejate printr-o asigurare obligatorie PAD, oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute.

Astfel, printr-o asigurare facultativă pot fi acoperite o serie de fenomene naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum: cutremure, alunecări de teren, incendii, explozii, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin acoperiri speciale, în funcţie de specificul fiecărei locuinţe şi de nevoile individuale ale clienţilor. De exemplu, se pot include prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluţii în cazul unor urgenţe – prin intervenţia unor specialişti atunci când situaţia o impune (avarii instalaţii de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperişului, sistemelor/elementelor de acces în locuinţă etc.).

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro