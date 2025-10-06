13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, informează Agerpres.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.638 (număr în creştere cu 6,91% faţă de primele opt luni din 2024), capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 934 firme suspendate (plus 18,38%), Iaşi – 647 (plus 18,5%), Bihor – 572 (plus 5,15%), Braşov – 555 (plus 3,35%), Neamţ – 541 (plus 31,31%) şi Timiş – 502 (plus 2,45%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Teleorman -74 (minus 22,92% faţă de perioada ianuarie-august 2024), Ialomiţa – 76 (plus 1,33%), Caraş-Severin – 83 (minus 25,89%), Covasna – 88 (plus 4,76%) şi Tulcea – 96 (minus 12,73%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 70,93%), Dolj (plus 38,67%) şi Neamţ (plus 31,31%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Dâmboviţa (minus 33,67%), Caraş-Severin (minus 25,89%) şi Teleorman (minus 22,92%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.934 (minus 33,17% comparativ cu ianuarie-august 2024), construcţii 787 (minus 29,54%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 753 (minus 34,41%) şi transport şi depozitare – 692 (minus 25,51%).

Pentru luna august au fost comunicate 1.480 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (172) şi în judeţele Cluj (83), Iaşi (83), Neamţ (72) şi Braşov (68).

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro