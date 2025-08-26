Zeci de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti

În doar două zile, poliţiştii sălăjeni au reţinut zeci de permise de conducere pentru diferite abateri de la legislaţia rutieră. Zilele trecute, oamenii legii au desfășurat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, pentru combaterea conducerii maşinilor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, a conducerii cu viteză excesivă, a depășirilor neregulamentare, a cauzelor generatoare de accidente rutiere, precum și pentru fluidizarea traficului rutier. Astfel, polițiștii au legitimat 538 de persoane, au verificat 456 de autovehicule, au efectuat 191 de testări în vederea depistării consumului de alcool, iar pentru abaterile constatate au aplicat 322 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de peste 80.000 de lei. Din totalul sancțiunilor aplicate, 73 au fost pentru încălcarea regimului legal de viteză, 23 pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranță, au fost sancționate două depășiri neregulamentare, patru sancțiuni pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric și au fost sancționați doi conducători auto care au manifestat un comportament agresiv în conducerea maşinilor. Totodată, o sancțiune a fost aplicată pentru nerespectarea semnalelor polițiștilor rutieri, alte două pentru opriri neregulamentare, opt sancțiuni au fost aplicate pentru punerea în circulație a unor autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice, au fost amendaţi 37 de pietoni, 100 de bicicliști și trei conducători de trotinete, iar 67 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul circulației rutiere pe drumurile publice. De asemenea, ca măsură complementară, au fost reținute 20 de permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare.

Share Whatsapp Email