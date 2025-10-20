Un zălăuan și-a găsit mașina lovită de un șofer în stare de ebrietate

Un zălăuan s-a trezit cu mașina lovită, sâmbătă seară, în timp ce era parcată pe strada Crișan din Zalău, de un alt autoturism. Acesta a sesizat poliția, existând suspiciunea că șoferul aflat la volanul celuilalt autoturism se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat persoana bănuită. Un zălăuan de 67 de ani a lovit mașina parcată, în timp ce efectua o manevră de mers înapoi. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Zalău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Imagine cu rol ilustrativ.