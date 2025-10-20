Bărbat din Sânmihaiu Almașului, prins fără permis și cu mașina radiată în trafic

Un bărbat de 48 de ani, din comuna Sânmihaiu Almașului, a fost oprit duminică în trafic de polițiști, pentru un control în localitatea Sânta Maria. Oamenii legii l-au legitimat, iar în urma verificărilor, aceștia au descoperit că bărbatul nu este posesor al vreunui permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, polițiștii au stabilit că autoturismul condus de bărbat figurează ca radiat din circulație din anul 2022, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate aparțin unei alte mașini.

În acest caz, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conduce și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.