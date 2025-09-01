Ultima săptămână a Festivalului „Curtea Artiștilor” va fi una plină de evenimente speciale

Festivalul „Curtea Artiștilor” se apropie de final, iar sălăjenii sunt așteptați să se bucure de ultimele evenimente din acest an, destinate tuturor gusturilor și vârstelor. De la spectacole precum „Bazinul de Nord”, sau „reACȚIUNE”, și până la cele destinate celor mici, de toate acestea va avea parte publicul în ultima săptămână de festival.

Un moment deosebit cu care manifestarea își va închide porțile va fi dat de prezența actorului Șerban Pavlu, ce va juca în spectacolul de teatru „Bazinul de Nord”, pentru care a fost nominalizat la Premiile UNITER 2025. Mai mult, această ediție va fi încheiată cu un eveniment special, ce va include și un concert susținut de Trupa Taxi.

Agenda săptămânii cuprinde evenimentele după următorul program:

Marți, 2 septembrie, începând cu ora 19, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol pentru copii: „Pinguinul Colorat”,

Miercuri, 3 septembrie, de la ora 21, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol de teatru: „Bazinul de Nord” cu Șerban Pavlu și Vlad Lință,

Joi, 4 septembrie, începând cu ora 18, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Atelier de engleză: Mortimer English Club Zalău. Mai mult, programul de joi cuprinde și cunoscuta seară de jocuri – Boardgames Night, începând cu ora 19,

Vineri, 5 septembrie, de la ora 21, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol de teatru: „reACȚIUNE”,

Sâmbătă, 6 septembrie, începând cu ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor – Finalul Festivalului „Curtea Artiștilor” Zalău și Concert Trupa Taxi.

Festivalul Cultural „Curtea Artiștilor” este organizat de Asociația Pro Teatru, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Consiliului Local Zalău și AFCN, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația DAAT și Casa Municipală de Cultură Zalău.