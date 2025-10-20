Un nou volum semnat Teodor Sărăcuț-Comănescu

La Editura „Caiete Silvane” în colecția „Scriitori sălăjeni”, a apărut volumul „La pas prin ochiul timpului”, de Teodor Sărăcuț-Comănescu.

Teodor Sărăcuț-Comănescu (născut pe 26 februarie 1954 în localitatea Bulz, județul Bihor), dincolo de activitatea principală în calitate de dascăl de „limba patriei” la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, dar și de inspector școlar pentru învățământul primar și alternative educaționale, a activat și în calitate de publicist (ziarist și jurnalist) la mai multe publicații locale, zonale și naționale: „Tribuna şcolii” şi „Revista de pedagogie” (între 1985-1989), „Graiul Sălajului”, „Sălajul Orizont”, „Şcoala Noastră”, „Învăţământul primar”, „Excelsior”, „Limbă şi literatură română”, „Tribuna învăţământului”, „International Writers’Journal”, „Literatura de azi”, „eCreator”, „Silvania”, „Rotonda valahă”, „Caiete Silvane”, „Neuma”, „Steaua”, colecţiile „Ştiinţele educaţiei”,„Didactica” etc.

În anul 2010 a fondat și a editat revista „Gazeta învățătorilor” (serie nouă) pe care a condus-o în calitate de redactor-șef, susținând rubrica „Editorial” mai bine de 10 ani.

„Articolele, studiile, consemnările etc. din această lucrare reprezintă o parte din gândurile răvășite prin ziarele și revistele vremii, timp de câteva decenii, unele cu impact în momentul și „arealul” imediat / apropiat, altele poate prea intuitive pentru vremurile care urmau să vină, și pentru a nu se așterne colbul peste ele (acum când online-ul este „deasupra” letricului) am considerat că trebuie „legate” într-o carte care, în timp, să aducă valoare dacă urmașii vor considera că merită.” – Teodor Sărăcuț-Comănescu

