Piața informală la produse accizabile: de ce „ieftin” ajunge să coste scump

Există un reflex foarte românesc (și foarte omenesc): când ceva se scumpește, căutăm “varianta mai ieftină”. Uneori e o alegere inteligentă. Alteori e ușa prin care intri într-o problemă mai mare decât economia pe care credeai că o faci.

În ultimul an, tot mai mulți oameni au început să audă prin sat, pe grupuri, “la băiatul cutare”, “aduc eu”, “am eu mai ieftin”. Inclusiv la produse gen Tutun galeata 1 Kg – care, în conversații, sună ca o soluție “de familie”. Doar că piața informală nu vine cu bon, garanție și reguli clare. Vine cu risc.

Ce zic datele: contrabanda nu e poveste

În România, piața neagră a țigaretelor a urcat la 12% în iulie 2025 (cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani), apoi s-a stabilizat la 9,6% în octombrie, conform cercetărilor Novel Research, citate într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

În același timp, anul 2025 a venit cu capturi istorice: peste 186 milioane de țigarete de contrabandă confiscate de autorități (valoare estimată în zeci/sute de milioane lei, în funcție de calcul), potrivit centralizărilor prezentate public.

Asta nu e “un fenomen de la graniță” care nu ne privește. E un lanț care ajunge în orice județ, inclusiv în Sălaj, prin rețele mici și rapide.

De ce “ieftin” devine scump: costurile ascunse

Când cumperi de pe piața informală, plătești, de fapt, trei lucruri:

Risc legal

Produsele accizabile sunt strict reglementate. Lipsa timbrului, proveniența incertă, transportul – toate pot însemna probleme. Iar când apar, nu te întreabă nimeni “dar cât ai economisit?”. Risc de calitate

În special la produse fără ambalare standardizată, fără trasabilitate, fără depozitare corectă. Nu intru în detalii tehnice, dar ideea e simplă: dacă nu știi exact ce cumperi, nu știi nici ce bagi în tine. Risc de “țeapă”

Piața informală e un magnet pentru escroci. Azi e “ieftin”, mâine e “nu răspunde la telefon”.

Semne clare că “oferta” e la gri (sau mai rău)

Nu există listă perfectă, dar dacă bifezi 2–3 dintre astea, e cazul să te oprești și să respiri:

prețul e mult sub piață, fără o explicație logică

vânzătorul evită detalii (proveniență, factură, timbru)

livrarea se face “pe fugă”, în locuri ciudate

plata se cere rapid, “că mai am clienți”

discuția se mută imediat în privat, pe WhatsApp/Telegram, fără urmă publică

De ce crește tentația tocmai când cresc accizele

E un mecanism simplu: când taxarea urcă, prețurile tind să urmeze, iar diferențele dintre țări/zone devin mai atractive pentru rețelele ilegale. La nivel de UE, discuția despre taxarea tutunului și despre impactul pe piață (inclusiv componenta de comerț ilicit) e activă și în documente de analiză europeană.

Dar partea “de acasă” e și mai importantă: când bugetele sunt strânse, oamenii caută soluții rapide. Iar piața informală exact asta vinde: rapid, fără întrebări, fără acte.

Ce e de făcut, practic, fără panică

Nu o să-ți spun “nu există deloc”, pentru că ar fi ipocrizie. Există. Doar că nu merită romantizată.

În schimb, merită să ai două reguli clare:

cumperi doar din surse autorizate

nu alergi după prețuri imposibile

Dacă vrei să economisești, există alternative mai sănătoase financiar: reducere treptată, buget fix, obiceiuri înlocuite, nu “ofertă misterioasă”.

Concluzie

“Ieftin” sună bine la prima vedere. Dar, în piața informală la produse accizabile, “ieftinul” vine de multe ori cu factură întârziată: risc, stres, posibilă pierdere totală. Iar când te uiți la cifrele din capturi și la procentele pieței negre, îți dai seama că nu vorbim de excepții.

Dacă ai văzut în Sălaj tipare noi (anunțuri, vânzări dubioase, “oferte” pe grupuri), trimite-ne un mesaj – documentăm fenomenul și revenim cu un ghid local, pe situații reale.