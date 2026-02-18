Înșelăciuni online cu „produse ieftine”: cum recunoști anunțurile-capcană

În 2026, “țeapa” nu mai arată ca în bancurile vechi cu prinți africani și e-mailuri scrise prost. Arată bine. Arată credibil. Uneori arată ca o reclamă normală, cu logo, recenzii, poze curate și un mesaj simplu: “super ofertă”.

Și exact aici intră capcana: reducerile agresive și anunțurile “prea bune” sunt terenul preferat al escrocilor. Mai ales când vând produse sensibile, de interes, pe care oamenii le caută rapid și fără prea multe întrebări. Inclusiv când vezi titluri cu Cel mai bun tutun la galeata și un preț care pare rupt din alt deceniu.

Cum funcționează schema, în realitate

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția în repetate rânduri asupra metodelor clasice: site-uri false/clonate, mesaje care te împing spre grabă și linkuri care “arată” corect, dar sunt phishing.

Pe scurt, scenariul are trei pași:

te prinde cu prețul te grăbește (“doar azi”, “ultimele bucăți”) te împinge spre plată sau spre un link unde îți lași datele

Semnele că e anunț-capcană (și nu, nu e paranoia)

1) URL-ul e “aproape” corect

O literă în plus, o cratimă, un domeniu ciudat. Site-urile clonă imită perfect designul, dar adresa e suspectă. DNSC vorbește explicit despre astfel de pagini false create pentru a copia identitatea unor branduri/magazine legitime.

2) Plata în avans e condiție “obligatorie”

Poliția Română recomandă clar să nu trimiți bani în avans către persoane necunoscute și să preferi metode care te protejează (ex. ramburs).

Escrocii fac invers: “doar plata acum”, “transfer instant”, “altfel se dă produsul”.

3) “Confirmarea” vine pe WhatsApp, nu pe canal oficial

În 2026, s-au raportat valuri de fraude care pornesc din mesaje aparent banale și duc rapid la pierderi financiare, inclusiv prin aplicații de mesagerie.

4) Primești un link de “plată” care nu e, de fapt, plată

DNSC a descris inclusiv tentative pe platforme marketplace unde ești trimis către pagini de phishing care simulează chat, livrare, plată.

Checklist rapid înainte să dai click pe “cumpără”

Nu durează 2 minute, dar îți poate salva banii:

verifică domeniul literă cu literă (nu doar numele “brandului”)

caută date clare: CUI, firmă, adresă, termeni, politică de retur

caută recenzii în afara site-ului (nu doar “testimoniale” pe pagină)

dacă e marketplace: nu ieși din platformă pentru “plată mai ușoară”

dacă te presează: oprește-te – presiunea e unealta lor

Ce faci dacă ai senzația că ai fost păcălit

Primul impuls e rușinea (“cum am putut?”). Al doilea ar trebui să fie acțiunea:

strânge dovezi: capturi, conversații, linkuri, confirmări de plată

contactează banca dacă ai introdus date / ai plătit

raportează incidentul: DNSC are canal de suport și ghiduri, inclusiv linie dedicată (menționată public ca 1911 în comunicări).

Concluzie

Înșelăciunile online au devenit “curate” ca design și murdare ca intenție. Dacă o ofertă te face să simți că pierzi trenul în 10 minute, aproape sigur nu e trenul tău.

Ține minte regula simplă: dacă e prea ieftin ca să fie adevărat, costă scump dacă muști.