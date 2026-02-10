Peste 52.000 de pensionari, la început de an în Sălaj. Pensia medie, mai mare cu un leu

Prima lună a noului an s-a încheiat cu un număr mai mare de pensionari la nivel național, în vreme ce pensia medie a fost majorată cu doar un leu. În România, în luna ianuarie a acestui an, au fost înregistrați circa 4,58 milioane de pensionari, care au beneficiat de venituri în cuantum de 12,91 miliarde de lei. Dintre aceștia, 1,15% sunt beneficiari din județul Sălaj.

În ceea ce privește pensia medie la nivel național, aceasta a ajuns la 2.819 lei, cu un leu mai mult față de cea înregistrată în ultima lună a anului precedent.

Cel mai mare număr de pensionari se înregistrează în Capitală și în județe mari, precum Cluj, în timp ce numărul acestora se menține redus în județele cu o populație mai mică, printre care și Sălajul. În luna ianuarie, numărul persoanelor care au beneficiat de pensie în județul nostru s-a ridicat la 52.754.

În județul Sălaj, valoarea pensiei medii a ajuns la 2.663 lei, cu o sumă totală alocată din fonduri de 140.490.832 lei.

Raportat la populația județului, din cei 236.220 de locuitori înregistrați în luna iulie a anului trecut, aproape un sfert din populație este formată din pensionari, într-o proporție de 22,33%. Dacă ne raportăm la vecinii clujeni, unde datele arată o populație de aproximativ 732.000 de locuitori, iar numărul pensionarilor în luna ianuarie ajungea la 178.616, beneficiarii acestor indemnizații reprezintă 24,4% din populație, diferența dintre cele două județe fiind una redusă.