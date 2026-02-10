Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

Mihai - Tudor Ruţaş

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 253, din luna februarie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de joi, 12 februarie 2026. 

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr, accesându-le în varianta digitală:

Claudiu Boia, Sfântul Valentin și profanul cotidian. Pledoarie pentru o iubire cruciformă, 

1Lucian Scurtu, Poem pentru „Caiete Silvane”, Lucyan Damaschinul, însoțit de o parodie semnată de Lucian Perța

2Viorel Mureșan, „Titlul poemului este aforism”, 

3Imelda Chința, Departele și aproapele în poezie, 

5Alexandru Jurcan, Sindromul impostorului, 

6Carmen Ardelean, Edulcoratul gust al fericirii, 

7Adrian Lesenciuc, Ad Ӕternitas, 

9Gheorghe Moga, Un neologism „de lux”: glamour

10Ancuța Mărieș, Răscoala haiducilor, 

11Imelda Chința, Imaginea haiducului în actualitate, 

13 Ileana Petrean-Păușan, Și la 93 de ani, Octavian Lazăr Cosma doboară mituri…, 

14 Gheorghe Glodeanu, Radu Ulmeanu – 80, 

16Leon-Iosif Grapini, Ziua îndrăgostiților

18Corina Știrb Cooper, Scriitorul lunii. Interviu cu poetul Ioan-Vasile Bulgărean

21Alexandru-Bogdan Kürti, Producția editorială a anului 2025 în Sălaj, 

23 ■ Apel la contribuții pentru „Studia Caiete Silvane” nr. 4/2026, 

28Marin Pop, Iuliu Maniu și politica de fuziuni a Partidului Național Român (1922-1923), 

29 ■ A apărut antologia „Pe străzile iubirii”, 

33 Marcel Lucaciu, Neliniști răzlețe (XIV), 

34Alice Valeria Micu, În căutarea vârstelor de aur, 

35Menuț Maximinian, Proverbe în actualitate, 

37 ■ O nouă donație de carte pentru bibliotecile școlare din Sălaj, 

38Viorel Gh. Tăutan, Promisiune împlinită, 

39Andrei Ungureanu, „Din țară mizdresc jivine”, 

41■ Poeme de Silvia Bodea Sălăjan, Radu Botiș și Ștefan Aurel Drăgan

43In memoriam Ion Noja

44 In memoriam Mircea Muthu

45Flavius Lucăcel la Haifa, 

46 Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența, 

47Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, The Birdcage (1996), 

48 Daniel Mureșan, Megadeth – 2026, 

49Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de februarie

50Omagiații lunii februarie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), 

52 ■ Arca poeziei, Uuno Kailas, Cuvintele, traducere de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a.

