Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 253, din luna februarie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de joi, 12 februarie 2026.

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr, accesându-le în varianta digitală:

Claudiu Boia, Sfântul Valentin și profanul cotidian. Pledoarie pentru o iubire cruciformă,

1 ■ Lucian Scurtu, Poem pentru „Caiete Silvane”, Lucyan Damaschinul, însoțit de o parodie semnată de Lucian Perța,

2 ■ Viorel Mureșan, „Titlul poemului este aforism”,

3 ■ Imelda Chința, Departele și aproapele în poezie,

5 ■ Alexandru Jurcan, Sindromul impostorului,

6 ■ Carmen Ardelean, Edulcoratul gust al fericirii,

7 ■ Adrian Lesenciuc, Ad Ӕternitas,

9 ■ Gheorghe Moga, Un neologism „de lux”: glamour,

10 ■ Ancuța Mărieș, Răscoala haiducilor,

11 ■ Imelda Chința, Imaginea haiducului în actualitate,

13 ■ Ileana Petrean-Păușan, Și la 93 de ani, Octavian Lazăr Cosma doboară mituri…,

14 ■ Gheorghe Glodeanu, Radu Ulmeanu – 80,

16 ■ Leon-Iosif Grapini, Ziua îndrăgostiților,

18 ■ Corina Știrb Cooper, Scriitorul lunii. Interviu cu poetul Ioan-Vasile Bulgărean,

21 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Producția editorială a anului 2025 în Sălaj,

23 ■ Apel la contribuții pentru „Studia Caiete Silvane” nr. 4/2026,

28 ■ Marin Pop, Iuliu Maniu și politica de fuziuni a Partidului Național Român (1922-1923),

29 ■ A apărut antologia „Pe străzile iubirii”,

33 ■ Marcel Lucaciu, Neliniști răzlețe (XIV),

34 ■ Alice Valeria Micu, În căutarea vârstelor de aur,

35 ■ Menuț Maximinian, Proverbe în actualitate,

37 ■ O nouă donație de carte pentru bibliotecile școlare din Sălaj,

38 ■ Viorel Gh. Tăutan, Promisiune împlinită,

39 ■ Andrei Ungureanu, „Din țară mizdresc jivine”,

41■ Poeme de Silvia Bodea Sălăjan, Radu Botiș și Ștefan Aurel Drăgan,

43 ■ In memoriam Ion Noja,

44 ■ In memoriam Mircea Muthu,

45 ■ Flavius Lucăcel la Haifa,

46 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

47 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, The Birdcage (1996),

48 ■ Daniel Mureșan, Megadeth – 2026,

49 ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de februarie,

50 ■ Omagiații lunii februarie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj),

52 ■ Arca poeziei, Uuno Kailas, Cuvintele, traducere de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a.