Ziarul Magazin Sălăjean, organizatorul unei mese rotunde despre starea monumentelor istorice din Sălaj

Cotidianul Magazin Sălăjean organizează luni, 23 februarie, la ora 17, masa rotundă cu tema „Starea monumentelor istorice din Sălaj”, în sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Demersul este unul firesc și important având în vedere cele întâmplate zilele trecute când turnul Bisericii reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit. Câte monumente se află în pericol, s-a făcut ceva pentru salvarea lor, se va putea interveni, cine are această obligație, câte s-au prăbușit în ultimii ani, ce este de făcut? Sunt doar câteva întrebări la care încercăm să aflăm răspuns în cadrul acestui eveniment la care și-au anunțat participarea reprezentanți ai mai multor instituții publice din domeniul cultural și muzeal, specialiști în monumente, în restaurare și coordonatorii unor programe de voluntariat. Intrarea este liberă, la eveniment fiind invitați să participe toți cei care cred că au ceva de spus, pot întinde o mână de ajutor sau pot sesiza o problemă.

